Очевидцы сообщили о взрывах в поселке Новофедоровка в Крыму. Там расположен военный аэродром

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В поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма слышны взрывы, пишет Baza, ссылаясь на сообщения очевидцев.

Reuters сообщает, что, по словам трех местных жителей, в поселке слышали несколько громких взрывов и видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы. Дым виден на пляже в Евпатории, расположенной в 30 километрах от Новофедоровки.

Mash пишет, что взрывы произошли в районе аэродрома Вооруженных сил РФ (в поселке расположен военный аэродром Саки). По данным Baza, речь о шести-семи взрывах. Очевидцы говорят, что каждую минуту слышат «что-то, похожее на детонацию снарядов».

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По неподтвержденной информации Mash, пострадали два человека. В Ассоциации туроператоров России говорят, что среди туристов, по предварительной информации, никто не пострадал.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что в районе Новофедоровки произошла серия взрывов. Замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова сказала, что взрывы произошли на аэродроме. «У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало», — сообщила она ТАСС. Глава Крыма Сергей Аксенов написал в телеграме, что «выехал на место происшествия». На месте работает МЧС.

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В Крыму атаковали военный аэродром Саки и склады с боеприпасами возле города Саки и поселка Новофедоровка, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации Новофедоровки. По предварительным данным, горят склады с боеприпасами и взлетная полоса.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в то же время без ссылок на источники заявила, что «на месте считают, что [это] не прилеты, а диверсия, а то и вообще головотяпство».

Местные жители говорят, что в сторону Новофедоровки из Евпатории едет много автомобилей скорой помощи. В обратную сторону массово едут местные жители и туристы. На дорогах возникли пробки.

На аэродроме Саки в Новофедоровке с 2014 года базируется 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил России, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Во время войны невозможно оперативно проверить сообщения о произошедшем в зоне конфликта.

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Хроника войны

Война Сто шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»