В Хельсинки демонтировали советский памятник «Мир во всем мире»

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В Хельсинки демонтировали подаренный Советским Союзом монумент «Мир во всем мире».

Памятник, стоявший на улице Хаканиеменранта, отправили на музейный склад. Его дальнейшую судьбу власти определят позднее.

Официально демонтаж памятника объясняют реорганизацией движения на улице и прилегающей площади.

Памятник был подарен властями СССР в 1989 году, а его открытие состоялось в январе 1990 года, вскоре после падения Берлинской стены. Он неоднократно вызывал споры и подвергался атакам вандалов.

Финляндия традиционно поддерживала тесные контакты с Россией, однако после начала войны в Украине эти отношения резко ухудшились. По данным соцопросов, сейчас более половины жителей Финляндии выступают за запрет выдачи виз россиянам. Весной страна подала заявку на членство в НАТО, к чему не стремилась даже во времена холодной войны.

После начала войны советские памятники также начали массово демонтировать в странах Балтии.

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