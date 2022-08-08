У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

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У режиссера Ларса фон Триера обнаружили болезнь Паркинсона. Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщение студии Zentropa, сооснователем которой является фон Триер.

Режиссер находится «в хорошем расположении духа» и получает лечение от симптомов заболевания. Он продолжает работу над третьим сезоном своего хоррор-сериала «Королевство», заявила Zentropa.

Премьерный показ третьего сезона «Королевства» состоится на Венецианском фестивале, который начнется в конце августа. Фон Триер примет участие в мероприятиях с участием прессы в рамках премьеры, сообщила Zentropa.

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Подробнее про болезнь Паркинсона

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