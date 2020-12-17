Ларс фон Триер снимет третий сезон хоррор-сериала «Королевство». Первые два сезона вышли еще в 1990-х

Датский режиссер Ларс фон Триер снимет третий и заключительный сезон своего хоррор-сериала «Королевство». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление самого режиссера и его студии Zentropa.

Фон Триер выступит соавтором сценария и режиссером всех пяти эпизодов. Съемки начнутся в 2021 году. Выход сериала запланирован на 2022 год. Первым его покажет шведский стриминговый сервис Viaplay.

Детали сюжета третьего сезона не раскрываются. Ожидается, что «он будет исследовать нераскрытые тайны больницы и разжигать старые распри между шведами и датчанами», пишет Deadline. Известно, что в продолжении появятся как старые, так и новые герои.

Фон Триер уже говорил, что работает над продолжением «Королевства», в 2019 году в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Никаких подробностей проекта он тогда не раскрыл.

Действие сериала «Королевство» разворачивается в Королевском госпитале Копенгагена, персонал и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.

Первый сезон сериала вышел на датском телевидении в 1994 году, второй — в 1997 году. В каждом из них было по четыре серии.

Сериал должен был состоять из трех сезонов, но съемки третьего отменили, в том числе из-за смерти некоторых актеров.

Кто такой Ларс фон Триер

Домашний кинотеатр: Ларс фон Триер Режиссер, который нарушает любые правила, даже свои собственные

Кто такой Ларс фон Триер

Домашний кинотеатр: Ларс фон Триер Режиссер, который нарушает любые правила, даже свои собственные