Путин разрешил российским банкам под санкциями остановить некоторые операции в валюте тех стран, которые ввели санкции

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет российским банкам, попавшим под санкции заморозить некоторые операции в валюте тех стран, которые эти санкции ввели.

В частности, банки смогут останавливать исполнение обязательств по счетам или вкладам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача денег — но только тех, которые поступили на счет или вклад после вступления в силу указа.

Если обязательства по счетам или вкладам в определенной валюте временно не исполняются, на деньги, поступившие на этот счет или вклад, не будут начисляться проценты.

При этом размер обязательств, которые банкам временно разрешено не исполнять, не должен превышать объем активов, замороженных из-за санкций.

После вторжения России в Украину за границей было заморожено около половины золотовалютных резервов Центробанка РФ — 300 миллиардов долларов. Также в Европе и США были заблокированы средства российских компаний и крупных бизнесменов.

Российские власти называли блокировку российских активов за рубежом незаконной и объявили курс на отказ от валют «недружественных» стран — в первую очередь от доллара и евро. В частности, Владимир Путин перевел в рубли оплату за российский газ.

4 августа Центробанк России выпустил доклад, в котором анонсировал дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро.