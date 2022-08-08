На Камчатке бывший депутат получил девять месяцев ограничения свободы за убийство человека. Он утверждал, что принял убитого за медведя

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Суд на Камчатке приговорил к ограничению свободы бывшего депутата регионального заксобрания от «Единой России» Игоря Редькина, убившего человека.

Редькина признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), а также в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК РФ).

Редькин получил год ограничения свободы, однако с учетом того, что во время следствия он находился под домашним арестом, окончательный срок сократили до девяти месяцев.

Редькин застрелил 30-летнего Андрея Толстопятова в августе 2021 года на свалке у поселка Озерновский, куда погибший приехал за металлоломом. Уголовное дело возбудили лишь спустя четыре дня после происшествия; сам Редькин утверждал, что принял убитого за медведя и стрелял, чтобы защитить жителей поселка. При этом местные СМИ писали, что Редькин был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на свалку приехал упражняться в стрельбе.

После инцидента Редькин приостановил членство в «Единой России» и отказался баллотироваться на выборах, которые проходили в сентябре 2021 года.

Редькин был одним из самых богатых региональных депутатов России. В рейтинге богатейших чиновников Forbes по итогам 2020 года он занимал 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.

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