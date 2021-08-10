На Камчатке депутат застрелил местного жителя, собиравшего металлолом на свалке Депутат утверждает, что принял убитого за медведя. Но есть версия, что он был «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва»

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Депутат законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин застрелил человека. По словам депутата, он сделал это случайно, приняв того за медведя.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа на свалке у поселка Озерновский. Погибший — 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. По данным агентства «Камчатка Информ», он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено только 6 августа. Тогда же СК впервые выпустил короткое официальное сообщение об инциденте, в котором не было никаких деталей. В соцсетях к тому времени местные жители широко обсуждали произошедшее, указывая на то, что в ту ночь возле свалки видели внедорожник краевого депутата. «Камчатка Информ» позже писала, что жители Озерновского выражали недовольство молчанием следствия о «данных, о которых известно всему поселку».

10 августа, после того как многие местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали, что на причастность к инциденту проверяют Редькина, его пресс-служба выпустила официальное заявление от его имени: депутат признался в убийстве, но заявил, что это был несчастный случай.

2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд.

Редькин также сообщил, что приостанавливает свое членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов. Адвокаты депутата заявили, что он «всячески поможет семье» погибшего.

Как пишет «Камчатка Информ», пуля, извлеченная из тела погибшего, была выпущена из карабина, принадлежавшего Редькину. При этом сам депутат в момент происшествия, возможно, был пьян. Издание «Кам 24» писало, что он приехал на свалку, чтобы поупражняться в стрельбе. Источники «Камчатки Информ» сообщали, что Редькин «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва ездил по поселку и стрелял из карабина с прицелом».

Какую статью вменяют Редькину, неясно. Первоначально дело было возбуждено по статье об убийстве (105 УК РФ), однако агентство «Кам 24» со ссылкой на источник писало, что депутата могут обвинить в причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). По этой статье максимальное наказание составляет два года лишения свободы. 10 августа депутат был задержан, меру пресечения ему выберут 11 августа.

Редькин — один из самых богатых региональных депутатов в России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей. Основным его активом является компания «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. В законодательном собрании Камчатского края Редькин заседает с 2007 года.

Григорий Левченко