В Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» по подозрению в шпионаже. Спустя несколько часов ее отпустили

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Власти Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» , которую задержали вечером 6 августа на границе частично признанной республики.

Как сообщила «Комсомольская правда», Асламова вышла на связь с редакцией. Журналистку отпустили в ночь на 7 августа и сейчас она находится в поселке Рашка на сербско-косовской границе.

Вечером 6 августа министр внутренних дел Косово Джелаль Свечлия заявил, что Асламову задержали на пограничном переходе на севере региона. «Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку», — заявил Свечлия.

Министр не привел никаких доказательств. Он опубликовал в соцсетях несколько фотографий Асламовой, в том числе с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Сирии Башаром Асадом.

В «Комсомольской правде» говорили, что Асламова поехала в Косово, чтобы по заданию редакции подготовить репортаж об обострении конфликта между Косово и Сербией.

31 июля в Северном Косово, где преимущественно живут сербы, обострилась обстановка из-за планов властей Косово вести временные документы для приезжающих граждан Сербии и начать замену сербских автономеров на косовские. В сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого несколько пограничных пунктов закрыли. После призыва США власти Косово на месяц отложили введение ограничительных мер.

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