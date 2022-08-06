Тайвань обвинил Китай в отрабатывании атак на остров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минобороны Тайваня заявило, что Китай во время военных учений, возможно, симулировал атаку на остров.

По сообщению ведомства, 6 августа 20 китайских военных самолетов и 14 кораблей проводили операцию вокруг острова. Несколько самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива, которая считается линией разграничения между Тайванем и Китаем.

5 августа ее пересекли 49 китайских самолетов, заявили в Минобороны Тайваня.

Китайское военное командование заявило в субботу, что проверяло возможности нанесения ударов по объектам на земле и проведения морских наступательных операций, передает Associated Press.

Китайские военные учения начались в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ожидается, что они закончатся в воскресенье. В рамках учений Китай, в частности, запускал в направлении острова баллистические ракеты.

Китай считает де-факто независимый Тайвань своей территорией. США, не признавая независимости Тайваня, поставляет ему оружие. Нэнси Пелоси объяснила свой визит необходимостью напомнить об обещании США поддерживать безопасность Тайваня.

Китай назвал визит Пелоси вмешательством в свои внутренние дела. В качестве ответных мер Пекин объявил о прекращении контактов с США по ряду вопросов, в том числе безопасности, борьбы с преступностью и изменениям климата.

Читайте также

Нэнси Пелоси все-таки прилетела на Тайвань — несмотря на все предостережения (и угрозы) Китая. Что теперь будет? Отвечает китаист Темур Умаров

Читайте также

Нэнси Пелоси все-таки прилетела на Тайвань — несмотря на все предостережения (и угрозы) Китая. Что теперь будет? Отвечает китаист Темур Умаров