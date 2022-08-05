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Жительнице города Углегорска Сахалинской области, которая добивалась выделения нового жилья взамен ветхого и на встрече с чиновниками кинула заплесневелый ботинок в мэра города, выделили новую квартиру.

Распоряжение о предоставлении нового жилья глава Углегорского района подписал менее чем через сутки после инцидента с ботинком. Двухкомнатная квартира женщине была выделена из муниципального жилфонда.

В администрации области также заявили, что «другие проблемы района будут решаться в рамках реализации комплексного плана», который будет разработан в ближайшее время.

На женщину также составили протокол об административном правонарушении — бросок ботинка квалифицировали как мелкое хулиганство, соответствующая статья предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей или арест до 15 суток.

Жительница Углегорска Людмила Аникеева кинула ботинок с плесенью в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова во время встречи губернатора Валерия Лимаренко и других чиновников с горожанами. Видеозапись инцидента распространилась в региональных, а затем и в федеральных СМИ, а также в соцсетях. По словам женщины, она много лет добивалась переселения из аварийного дома, но власти отказывались что-то предпринимать — даже вопреки судебным решениям.

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Жительница Сахалина годами добивается переселения из аварийного дома. На встрече с губернатором она показала ботинок, заплесневевший в ее квартире, — и кинула его в мэра

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