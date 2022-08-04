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Жительница Сахалина, которая несколько лет добивается переселения из аварийного жилья, во время встречи с губернатором области Валерием Лимаренко бросила заплесневелый ботинок в мэра Углегорского городского округа Дмитрия Цуканова. Видео инцидента опубликовал Sakhalin.Info. По данным Baza, женщину, кинувшую ботинок, зовут Людмила Аникеева.

Встреча жителей района с Лимаренко и Цукановым прошла в Шахтерске 4 августа. Когда очередь дошла до Аникеевой, женщина рассказала, что местные власти три года предлагают ее семье переселиться из аварийного жилья в здание, которое еще старше предыдущего и также признано аварийным.

По словам местной жительницы, в мае 2022 года администрация Углегорска по решению суда должна была предоставить семье Аникеевой новое жилье в течение двух месяцев, но этого не произошло. В ответ Лимаренко обратился к прокурору, чтобы «он рассмотрел этот вопрос персонально». Аникеева возразила, что в прокуратуре уже давно знакомы с делом. Она потребовала, чтобы вопрос решили «прямо сейчас», отметив, что семей с такой ситуацией в регионе «очень много».

Люди в зале поддержали Аникееву. При этом одна из жительниц отметила, что также «обивает пороги (инстанций)» с 2014 года. «Понимаете, здесь все против нас!» — добавила она, обращаясь к губернатору.

Аникеева достала заплесневелый ботинок, чтобы показать, в каких условиях живет ее семья. «Посмотрите, что творится у меня дома», — сказала жительница Углегорска и бросила ботинок в Цуканова, который стоял рядом с губернатором. После этого полицейский вывел Аникееву из зала.

По данным Sakhalin.Info, женщину доставили в отделение полиции, где попытались допросить. «Довели», — объяснила она свои действия и отказалась давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. В итоге полицейские отпустили Аникееву, сказав, чтобы она ждала повестку в суд. Что ей вменили, не сообщается.

Сразу после встречи с жителями Шахтерска губернатор Сахалинской области написал в своем телеграм-канале, что ситуация в городе «печальная», а на встрече «было много критики в адрес местной власти». Лимаренко также сообщил, что власти приняли «ряд конструктивных решений», подробности которых он пообещал сообщить позже.

В свою очередь мэр Углегорска Цуканов заявил, что «плотно поработал» с Лимаренко и «услышал множество острых моментов». «Недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем. Поэтому сейчас расставляем приоритеты и начинаем активно выполнять поступившие указания», — написал он в соцсетях.

Ситуацию также прокомментировал вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он сказал, что не видит оснований для наказания Аникеевой, и пообещал разобраться в ситуации.

«Если мэры у нас стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, и единственный способ привлечь их внимание для человека — запустить ботинком, то надо просто мэров менять», — добавил полпред.

Через несколько часов, после того как на видео с брошенным ботинком обратили внимание пользователи соцсетей, журналисты, и, , Трутнев, губернатор Сахалинской области сообщил, что предложил прокурору региона проверить действия администрации Углегорского городского округа.

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