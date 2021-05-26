К губернатору Забайкальского края обратились с жалобой на дом в аварийном состоянии. В пресс-службе ответили, что на фото «завален горизонт»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Александра Осипова в ответ на жалобу жителя аварийного дома в Чите заявила, что на поступивших к ним в инстаграм фотографиях «завален горизонт».

Листайте вправо

Дом в микрорайоне Северный признали аварийным еще осенью 2020 года. Прокуратура обязала городские власти расселить здание до конца того же года. Однако этого так и не произошло, хотя некоторые жильцы добровольно переехали на дачу.

Другие жильцы в мае 2021 года попытались обратить внимание на проблему в инстаграме губернатора. «Сейчас отклонение дома составляет 50 сантиметров. Визуально это хорошо видно. Особенно если сравнить с соседними зданиями», — пожаловался один из жильцов.

В ответ представители пресс-службы отметили, что «горизонт на фото завален», «вопрос с расселением не новый» — и вообще, «решение давно принято, осталось найти 300 миллионов рублей, построить новое жилье».

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег