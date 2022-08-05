В Украине арестован бывший замглавы управления военной разведки. При обыске он стрелял в оперативников
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В Украине арестован бывший заместитель руководителя Главного управления разведки министерства обороны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Имени арестованного она не назвала. Сообщается, что он имеет звание генерал-майора, а должность в разведке он занимал с 2008 по 2010 годы.
Арестованный подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.
По утверждению следствия, генерал передавал российским спецслужбам секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине, а также закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями для отражения вооруженной агрессии.
СБУ сообщила, что генерала задержали в начале войны. Во время обыска, говорится в заявлении службы безопасности, он открыл огонь по сотрудникам следственно-оперативной группы.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отстранение двух влиятельных чиновников тем, что в Украине с начала войны возбудили более 650 уголовных дел по статьям о государственной измене и «коллаборационной деятельности» в отношении работников прокуратуры, следствия и других правоохранительных органов.