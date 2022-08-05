В Новосибирске по делу о государственной измене арестован директор института РАН Александр Шиплюк. Это третий такой случай за 40 дней

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Директор Института теоретической и прикладной механики (ИТМП) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) арестован по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову — госизмена», — сообщил Фомин, подтвердив, что в институте прошли обыски. По его словам, Шиплюка перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.

55-летний Александр Шиплюк — третий ученый из Новосибирска, задержанный по делу о государственной измене за чуть более чем месяц. 27 июня задержали 75-летнего физика, главного научного сотрудника ИТМП Анатолия Маслова. По данным Academ.info, Маслова подозревают в том, что он передал Китаю данные, связанные с гиперзвуком. Его посадили в СИЗО «Лефортово».

30 июня суд в Новосибирске арестовал по делу о госизмене другого ученого — 54-летнего заведующего лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики СО РАН Дмитрия Колкера. Родственники говорили, что у физика четвертая стадия рака поджелудочной железы. Его забрали из больницы и отправили в СИЗО «Лефортово». 3 июля родственникам Колкера сообщили, что он умер.

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