Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Центральный районный суд Минска объявил «экстремистскими» материалами два стикерпака для Telegram под названиями «Саша 3%» и «Luka», посвященные Александру Лукашенко. Такая информация появилась в списке экстремистских материалов, опубликованном на сайте министерства информации Беларуси. Первым внимание на это обратило «Еврорадио».

Белорусские СМИ распространили ссылку на стикерпак «Саша 3%». В телеграме также можно найти стикерпак «Luka», но действительно ли этот набор включили в список «экстремистских» материалов, до конца неизвестно.

Скриншот стикерпака «Саша 3%»

РИА Новости отмечает, что это первый известный случай, когда в Беларуси к «экстремистским» материалам отнесли стикерпаки.

В 2020 году перед выборами президента Беларуси в сети появился мем «Саша 3%», ставший популярным после онлайн-опросов, в которых за Александра Лукашенко готовы были проголосовать только 3%. По итогам выборов ЦИК Беларуси объявил победителем Лукашенко, после чего в стране начались массовые протесты.