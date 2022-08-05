Исток Темзы впервые пересох из-за засухи
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Исток реки Темза в городе Сайренсестер в английском графстве Глостершир впервые в истории пересох из-за рекордной жары, сообщает The Guardian.
В экологической организации Rivers Trust рассказали, что исток реки сместился от официального места в Сайренсестере, и «слабое течение, в едва различимом виде, сейчас начинается на расстоянии более пяти миль ниже у [города] Сомерфорд-Кейнс».
Метеорологическая служба Великобритании предупредила 4 августа, что на следующей неделе температура воздуха во многих районах будет на несколько градусов выше нормы, но ниже рекордных температур в середине июля.
Июль 2022 года, по данным метеорологической службы Великобритании, стал самым засушливым для Англии с 1935 года, а для востока, юго-востока и юга Англии — самым засушливым в истории.
Река Темза имеет длину 330 километров. Она начинается в Глостершире, проходит через несколько британских городов, в том числе Виндзор, Оксфорд, Лондон, и впадает в Северное море восточнее Лондона.