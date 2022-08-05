Исток Темзы впервые пересох из-за засухи

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Исток реки Темза в городе Сайренсестер в английском графстве Глостершир впервые в истории пересох из-за рекордной жары, сообщает The Guardian.

В экологической организации Rivers Trust рассказали, что исток реки сместился от официального места в Сайренсестере, и «слабое течение, в едва различимом виде, сейчас начинается на расстоянии более ниже у [города] Сомерфорд-Кейнс».

Метеорологическая служба Великобритании предупредила 4 августа, что на следующей неделе температура воздуха во многих районах будет на несколько градусов выше нормы, но ниже рекордных температур в середине июля.

Июль 2022 года, по данным метеорологической службы Великобритании, стал самым засушливым для Англии с 1935 года, а для востока, юго-востока и юга Англии — самым засушливым в истории.

Река Темза имеет длину 330 километров. Она начинается в Глостершире, проходит через несколько британских городов, в том числе Виндзор, Оксфорд, Лондон, и впадает в Северное море восточнее Лондона.

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