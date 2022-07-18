В Европе экстремальная жара и сильные лесные пожары. Погибли сотни людей В Испании температура воздуха +45, в Португалии +47

Великобритания

Власти Великобритании 15 июля ввели на территории страны самый высокий уровень опасности из-за жары. Метеорологи предупреждают, что в некоторых районах температура может достигнуть 41 градуса, что станет максимумом с 2019 года, когда в Кембридже зафиксировали температуру 38,7 градуса. Власти распространяют информацию о правилах безопасности в жаркую погоду, а железнодорожные компании призывают людей отказаться от путешествий в эти дни. Они сообщили, что часть поездов будет отменена. В некоторых районах страны на дорогах начали разбрасывать каменную крошку, чтобы не дать полотну расплавиться, а Хаммерсмитский мост обернули в фольгу, чтобы конструкции моста не перегрелись. Многие школы Великобритании решили закрыться на период жары, а некоторые больницы отменили в эти дни плановые приемы и операции. Также в стране отменили ряд общественных мероприятий.

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Пожары, жару, наводнения (да все на свете!) все чаще списывают на глобальное потепление. Это правда — или просто лозунги активистов? Нет, серьезно, как определить?

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