В Европе экстремальная жара и сильные лесные пожары. Погибли сотни людей В Испании температура воздуха +45, в Португалии +47
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В странах Европы в июле установилась аномальная жара. Температура воздуха в некоторых регионах поднялась выше 40 градусов. В Испании, Португалии, Франции и других странах начались лесные пожары — власти эвакуируют тысячи жителей из пожароопасных районов. Из-за жары умерли сотни людей, многие страны Евросоюза ввели режим чрезвычайного положения. Эксперты связывают происходящее с изменением климата.
Испания
В некоторых районах Испании температура воздуха достигла 45 градусов. В период с 10 по 15 июля из-за жары умерли около 360 человек, сообщает Институт здоровья имени Карлоса III. 17 июля в Испании было зарегистрировано 36 пожаров, 24 из них активно распространялись, пишет газета El Pais. В общей сложности уничтожено более 20 тысяч гектаров леса, более двух тысяч человек эвакуированы из пожароопасных районов. Это уже вторая волна экстремальной жары в Испании — предыдущая была в середине июня. Температура тогда поднималась выше 40 градусов, умерли более 800 человек.
Португалия
В Португалии температура воздуха достигла 47 градусов. 16 июля Минздрав сообщил, что за предыдущие семь дней из-за жары умерли 659 человек. В северной и центральной частях страны продолжаются сильные пожары. 17 июля газета The Guardian сообщила, что число активных пожаров сократилось с 20 до 11. С начала года и до середины июня от природных пожаров пострадало около 40 тысяч гектаров леса, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает португальский Институт охраны природы и лесов. В конце июня Национальный институт метеорологии сообщал, что на 96% территории континентальной Португалии отмечается сильная засуха.
Франция
Во Франции в 51 департаменте (всего их 101, включая заморские) из-за аномальной жары объявлен «оранжевый» уровень тревоги. Еще 15 уже подняли уровень опасности до максимального — «красного», в частности, из-за возможного повышения температуры до 42 градусов. В департаменте Жиронда пожарные в течение нескольких дней тушат пожар, площадь которого по состоянию на 18 июля составила 14 тысяч гектаров, сообщает французский телеканал BFMTV. К тушению пожара привлечены 1700 человек и девять самолетов. Более 16 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы из опасных районов.
Великобритания
Власти Великобритании 15 июля ввели на территории страны самый высокий уровень опасности из-за жары. Метеорологи предупреждают, что в некоторых районах температура может достигнуть 41 градуса, что станет максимумом с 2019 года, когда в Кембридже зафиксировали температуру 38,7 градуса. Власти распространяют информацию о правилах безопасности в жаркую погоду, а железнодорожные компании призывают людей отказаться от путешествий в эти дни. Они сообщили, что часть поездов будет отменена. В некоторых районах страны на дорогах начали разбрасывать каменную крошку, чтобы не дать полотну расплавиться, а Хаммерсмитский мост обернули в фольгу, чтобы конструкции моста не перегрелись. Многие школы Великобритании решили закрыться на период жары, а некоторые больницы отменили в эти дни плановые приемы и операции. Также в стране отменили ряд общественных мероприятий.
Другие страны Европы
Рекордные температуры и многочисленные лесные пожары также фиксируют и в других европейских странах. 17 июля в пресс-релизе пожарной службы Греции было сказано, что на территории страны за прошедшие 24 часа начался 51 пожар. В Хорватии начался пожар недалеко от города Шибеник, наиболее сложная ситуация сложилась в районе деревни Затон, где сгорели 20 домов, а местных жителей эвакуировали. Пожары начались и в Италии, сообщает Sky News. Температура воздуха в стране в ближайшее время может превысить 40 градусов. На севере Италии — сильнейшая засуха за последние 70 лет.