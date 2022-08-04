Минобороны Великобритании: чтобы защитить мосты под Херсоном от ракетных ударов, Россия установила радарные отражатели. Они мешают наведению ракет

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Министерство обороны Великобритании заявило, что, по данным разведки, войска России, вероятно, установили возле двух мостов через Днепр в оккупированном Херсоне пирамидальные радарные отражатели, чтобы защитить мосты от ракетных ударов. Об этом сообщается в твиттере британского министерства.

Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радарные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и возле недавно поврежденного соседнего железнодорожного моста в Херсоне.

В Минобороны Великобритании отметили, что пирамидальные радарные отражатели используют, чтобы затруднить наведение ракет на мосты. Установка таких отражателей, по мнению британской разведки, «подтверждает, что Россия ощущает угрозу от увеличения дальности и точности систем, поставляемых странами Запада».

Пирамидальные радарные отражатели, вероятно, должны обманывать головки самонаведения ракет со встроенным активным радаром. Такие головки наводятся на цель, лучше всего отражающую излучение, например, большой металлический мост. Если рядом с целью установить объекты, еще лучше отражающие излучение, например, конструкции специальной формы, то ракета может навестись на них. К ракетам с головкой самонаведения относятся американские противокорабельные крылатые ракеты Harpoon и британские ракеты Brimstone, которые во время войны Украина получила от западных стран.

Великобритания в этой войне поддерживает Украину. Пожалуйста, относитесь с осторожностью к информации о происходящем в зоне боевых действий, которую распространяют заинтересованные стороны.

Украинские войска после получения американских реактивных систем залпового огня HIMARS стали активно наносить удары по российским военным базам и стратегически важным объектам на оккупированных территориях.

В июле и августе Украина несколько раз обстреляла Антоновский мост — ключевой для снабжения российских войск. Движение по поврежденному мосту закрыто, рядом с ним организована паромная переправа.

Украина намерена в ходе контрнаступления отвоевать Херсонскую область, которая частично оккупирована российскими властями. Киев надеется освободить регион к сентябрю.

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