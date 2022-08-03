Зеленский поручил премьер-министру Украины рассмотреть вопрос о легализации однополых браков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации в стране однополых браков.

Об этом он сообщил в ответе на соответствующую петицию на президентском сайте, которую поддержали .

В ответе Зеленского сказано, что по действующей Конституции Украины брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины», а Конституция не может быть изменена в условиях военного положения.

В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

Петиция о легализации в Украине однополых браков была сформулирована так:

В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар.

Читайте также Война Сто шестьдесят первый день