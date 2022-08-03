Зеленский поручил премьер-министру Украины рассмотреть вопрос о легализации однополых браков
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации в стране однополых браков.
Об этом он сообщил в ответе на соответствующую петицию на президентском сайте, которую поддержали более 28 тысяч человек.
В ответе Зеленского сказано, что по действующей Конституции Украины брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины», а Конституция не может быть изменена в условиях военного положения.
В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.
Петиция о легализации в Украине однополых браков была сформулирована так:
В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар.