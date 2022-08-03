Власти Италии арестовали имущество архитектора «дворца Путина» Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро

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Финансовая гвардия Италии арестовала активы, принадлежащие архитектору «дворца Путина» под Геленджиком Ланфранко Чирилло, на 141 миллион евро. Об этом сообщают итальянские СМИ, цитируя пресс-релиз ведомства, в котором имя Чирилло не упоминается.

В список арестованного имущества попали дома, вертолет, банковские активы, наличные деньги, драгоценности, а также произведения искусства — как пишет La Repubblica, в том числе работы Пикассо, Сезанна и Кандинского.

Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов. Архитектора подозревают в том, что с 2013 по 2019 год он не задекларировал десятки миллионов евро дохода. Как следует из пресс-релиза, он, предположительно, сделал это с помощью фиктивного оформления резидентства в другой стране.

В пресс-релизе также сказано, что расследование началось после обнаружения в провинции Брешиа зарегистрированного в России вертолета, в отношении которого не были выполнены таможенные процедуры.

О расследовании в отношении Ланфранко Чирилло стало известно в феврале 2022 года. Тогда же сообщалось об аресте принадлежащих ему произведений искусства и вертолета. Тогда он говорил, что более 20 лет жил в России и намерен «прояснить свою позицию» властям. La Repubblica пишет, что Чирилло «какое-то время назад» переехал в Дубай. Где он находится сейчас, не уточняется.

После выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина» в 2021 году «Медуза» подробно рассказала историю работы Ланфранко Чирилло в России. Архитектор активно работал в РФ с начала 1990-х по середину 2010-х; указом Владимира Путина ему было присвоено российское гражданство. «Дворец Путина» Чирилло, по собственным словам, проектировал не для президента РФ, а для компании «Стройгазконсалтинг».

История Ланфранко Чирилло

«Я любил эту страну. И почему теперь я самый последний бандит, блин?» Архитектор «дворца Путина» Ланфранко Чирилло рассказал «Медузе» о своей карьере в России — и о том, как грустно она завершилась

История Ланфранко Чирилло

«Я любил эту страну. И почему теперь я самый последний бандит, блин?» Архитектор «дворца Путина» Ланфранко Чирилло рассказал «Медузе» о своей карьере в России — и о том, как грустно она завершилась