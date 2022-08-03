Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Московской области днем 3 августа произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon, расположенного в селе Петровское в Истринском районе. В компании подтвердили, что возгорание возникло на ее складе.

По неподтвержденной информации телеграм-канала Shot, связанного с Life, из-за пожара погиб один человек. В скорой помощи Московской области сообщили «Интерфаксу», что пострадали 11 человек, двоих из них госпитализировали.

Крупный пожар на складе Ozon Meduza

Пожар начался около 12:30 с отдельного блока оформления заказов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Площадь пожара, по данным МЧС на 14:00, составила 35 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли два вертолета Ка-32.

Более тысячи человек, находившихся на складе, самостоятельно вышли из здания до приезда пожарных. Они услышали сигнал тревоги и смогли покинуть свои места, рассказали сотрудники проекту «Осторожно, Москва».

В качестве основных версий крупного пожара рассматривается поджог и неисправность электрооборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В Ozon сообщили, что товары, находившиеся на горящем складе, скрыты на сайте интернет-магазина, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию, пишет РИА Новости.