После пожара на складе Ozon в Подмосковье неизвестна судьба 20 человек. Они пришли на работу, но связи с ними нет

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По состоянию на вечер 3 августа, неизвестно местонахождение 20 человек, работавших на складе интернет-магазина Ozon в Истринском районе Московской области.

«Они не отметились после эвакуации. Их телефоны недоступны. Однако на работу в этот день они вышли», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Ранее источники РИА Новости говорили, что в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. При этом первый заместитель замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире «России 24» заявил, что данных о погибших, по состоянию на 17:00 мск, нет.

Сообщалось, что в момент возгорания на складе находились более тысячи человек, они самостоятельно вышли из здания до приезда пожарных.

Крупный пожар на складе Ozon Meduza

Пожар на складе Ozon, расположенном в селе Петровское Истринского района Московской области, начался 3 августа около 12:30. В руководстве Ozon сообщали, что источник возгорания находился в отдельном блоке оформления заказов.

Около 19:00 мск начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что огнем охвачено 55 тысяч квадратных метров склада, площадь которого составляет 75 тысяч квадратных метров, сообщал ТАСС.

К тушению привлечены как федеральные пожарные, так и муниципальные. На месте происшествия работают более 120 человек и 38 единиц техники. Сообщалось, что задействованы три специальных вертолета, а также пожарный поезд Московской железной дороги.