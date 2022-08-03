В непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена частичная мобилизация

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Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян 3 августа подписал указ о частичной военной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арутюняна.

Решение о мобилизации принято на фоне обострения обстановки в регионе. Минобороны непризнанной республики заявило, что двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения в результате ударов с беспилотников, которые нанесли вооруженные силы Азербайджана.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило о гибели азербайджанского военного в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны.

Осенью 2020 года после масштабных боевых действий Азербайджан получил контроль примерно над половиной Нагорного Карабаха, а в оставшейся части были размещены российские миротворцы. Армения была обязана вывести оттуда свои войска. Соглашение о прекращении войны было заключено при посредничестве России.

Азербайджан с тех пор регулярно заявляет, что соглашение о выводе войск не выполнено. Армянская сторона и власти непризнанной республики, в свою очередь, это отрицают.

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