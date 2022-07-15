Алиев обвинил Россию в нарушении гарантий по Нагорному Карабаху

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в нарушении гарантий по мирным договоренностям в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Алиева, Армения до сих пор не вывела свои войска с территории Карабаха, что было предусмотрено декларацией о прекращении огня, а российские миротворцы потворствуют этому.

Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения.

В Минобороны РФ заявления Алиева пока не комментировали.

По итогам войны в Нагорном Карабахе, произошедшей осенью 2020 года, Азербайджан получил контроль примерно над половиной региона, а в оставшейся части были размещены российские миротворцы. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

Официальный Баку с тех пор регулярно обвиняет армянскую сторону в нарушении соглашения о выводе войск. В то же время в Ереване настаивают, что все регулярные части из Карабаха выведены, и там находятся только местные силы самообороны.

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