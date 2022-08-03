Сеть «Тануки» отсудила у основателя «Мужского государства» компенсацию в 158 тысяч рублей

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Ленинский райсуд Нижнего Новгорода удовлетворил иск сети суши-баров «Тануки» о компенсации из-за акции сторонников « », которые делали заказы в ресторанах сети в Нижнем Новгороде и отказывались от их оплаты, пишет «Коммерсант».

В исковом заявлении «Тануки» были указаны три ответчика — основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков и его участники из Нижнего Новгорода — Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Суд счел, что Губанов и Носов непричастные к кампании против «Тануки», так как в момент ее проведения они уже не состояли в «Мужском государстве», и постановил, что компенсацию в 158 тысяч рублей, о которой просила сеть суши-баров, должен выплатить только Поздняков.

Поздняков покинул Россию еще до того, как "Мужское государство" в октябре 2021 года признали экстремистской организацией и запретили его деятельность в РФ. Однако представитель нижегородской сети «Тануки» Михаил Андреев заявил «Коммерсанту», что для компании важен сам факт решения суда в ее пользу.

Владислав Поздняков в августе 2021 года призвал сторонников атаковать «Тануки» после того, как в ее соцсетях появились фото с темнокожим мужчиной и снимок с радужным принтом, как на флаге сообщества ЛГБТК+. Он потребовал, чтобы «Тануки» извинилась и удалила фотографии, и предложил сторонникам делать фейковые заказы в ресторанах, устраивать DDoS-атаки и писать в соцсетях владельцу компании.

В «Тануки» извиняться и удалять фотографии отказались, призвав, в свою очередь, жаловаться на Позднякова в Роскомнадзор и министерство цифрового развития, а также требовать от основателя Telegram Павла Дурова заблокировать канал Позднякова. В итоге основной канал Позднякова в телеграме заблокировали, но резервные продолжили работать.

Подробнее о кампании против «Тануки»

«Мужское государство» атаковало еще одну сеть японских ресторанов — «Тануки» — за фото с темнокожим мужчиной и символикой ЛГБТ Компания отказалась удалять снимки. Кто-то заявил в ФСБ о минировании ее заведений

Подробнее о кампании против «Тануки»

«Мужское государство» атаковало еще одну сеть японских ресторанов — «Тануки» — за фото с темнокожим мужчиной и символикой ЛГБТ Компания отказалась удалять снимки. Кто-то заявил в ФСБ о минировании ее заведений