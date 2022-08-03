Российские импортеры предупредили, что цены на вина из Чили и Аргентины вырастут на 30%

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Цены на вина из стран Нового Света в российских магазинах в 2023 году могут вырасти на 30% из-за дополнительных сложностей с логистикой, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на прогноз виноторговой компании Fort.

На стоимость вин, по мнению Fort, повлияют новые требования по снижению выбросов диоксида углерода от морских перевозок, а также энергетический кризис. В компании считают, что заметнее всего вырастут цены в сегменте недорогих вин, например, из Чили и Аргентины.

Директор по развитию компании — дистрибьютора алкоголя Ladoga Дмитрий Исаченков заявил, что сложности с поставками из Нового Света начались в пандемию коронавируса и усугубились после того, как в марте 2022 года некоторые транспортные компании ушли из России. Из-за этого стоимость перевозок выросла в несколько раз. Исаченков отметил, что плохой урожай винограда в Аргентине и Чили не добавляет оптимизма. Из-за политических сложностей и роста цен, по его словам, доля вин из Нового Света на российском рынке упадет на 25–30%.

В компании Beluga Group, напротив, считают, что рост стоимость морских перевозок несильно скажется на ценах, но доля вин Нового Света снизится в пределах 10% в основном из-за запрета поставок из США, Австралии и Новой Зеландии.

Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов заявил, что не ждет нехватки вин из Нового Света в массовом сегменте. Luding Group, крупнейший импортер вин в Россию, заявил, что за первую половину года увеличил поставки вин из Чили на 22%, а из Аргентины — на 59% год к году.

После начала войны в Украине США и Австралия запретили поставки вина в Россию, а Новая Зеландия ввела частичные ограничения.

По данным компании Ladoga, в первом квартале 2022 года Чили, ЮАР и Новая Зеландия — крупнейшие поставщики вин в Россию среди стран Нового Света — снизили ввоз продукции на 19%, 32% и 30% соответственно.