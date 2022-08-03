«Новая Газета. Европа»: власти Ленинградской области поручили предприятиям отправить сотрудников «на военную переподготовку»

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Власти Ленинградской области направили на государственные предприятия распоряжение об отправке сотрудников «на военную переподготовку». Об этом пишет «Новая газета. Европа».

По данным издания, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки прямо на рабочем месте либо передают через руководство требование явиться в военкомат. На следующий день после получения повестки их отправляют в военную часть. Представитель военкомата сказал изданию, что призванных на «военную переподготовку» отправляют «ремонтировать технику, которая из-за ленточки (из Украины — прим. „Новая газета. Европа“) прибывает».

Так, по данным издания, из Гатчины 3 августа отбыл автобус с 22 призывниками в возрасте от 30 до 45 лет. Место прибытия никому не сообщалось. Один из собеседников газеты отметил, что людей отправляют вне зависимости от их специальности — среди призывников были даже повара, а его самого отправили на «переподготовку», хотя он всего три года назад демобилизовался. Другой собеседник издания сообщил, что он вовсе не проходил срочную службу, но на завод «Электроприбор», где он работает, пришла разнарядка, поэтому его отправили.

В России не объявили всеобщую мобилизацию, власти неоднократно заявляли, что не собираются этого делать. При этом известно, что военкоматы ведут как никогда активную работу по поиску потенциальных контрактников: рассылают мужчинам повестки с приглашением на «воинский учет» и рекламируют «краткосрочную службу» по контракту. Помимо этого в некоторых городах России объявили о создании добровольческих батальонов.

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