Консервативный штат Канзас проголосовал за сохранение права на аборт

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В консервативном штате Канзас состоялось первое в США голосование по вопросу о сохранении права на аборт. По предварительным данным, больше половины жителей проголосовали за сохранение соответствующей поправки к Конституции штата, сообщает Bloomberg. На момент написания новости результат голосования — 58,8% за поправку, 41,2% хотят ее отмены.

«В то время, когда репродуктивные права находятся под беспрецедентной угрозой по всей стране, Канзас громко и ясно сказал на избирательных участках: „С нас хватит“», — заявила президент некоммерческой организации NARAL Pro-Choice America Мини Тиммараджу.

Результаты голосования оставят в силе решение Верховного суда Канзаса от 2019 года, которое предоставило жителям право на аборт в соответствии с Конституцией штата. Что важнее, отмечает Bloomberg, суды сохранят за собой основание для отмены любого запрета на прерывание беременности, которое может выдвинуть законодательное собрание Канзаса.

Верховный суд США ранее отменил решение 1973 года по делу «Роу против Уэйда», признававшее право на аборт конституционным. Это позволило штатам самостоятельно определять правила прерывания беременности. На сегодняшний день эта процедура запрещена в десяти штатах, еще в двух запрет вступит в силу в течение августа, а в пяти штатах соответствующие законы были временно заблокированы.

Консервативный Канзас позволяет прерывать беременность на сроке до 22 недель. Сохранение в штате этого права имеет очень важное значение не только для его жителей, но и для жителей соседних штатов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 2019 год, около половины тех, кто получил помощь в прерывании беременности в Канзасе, были жителями штатов с более строгими законами.

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