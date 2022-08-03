Китай остановил экспорт песка на Тайвань после визита на остров спикера палаты представителей США
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Китай принял решение с 3 августа приостановить поставки природного песка на Тайвань. Об этом сообщило министерство коммерции. КНР.
По информации таможенной службы Китая, с 3 августа также прекращен импорт цитрусовых и двух видов рыбы с Тайваня.
Кроме того, китайским гражданам и компаниям запретили сотрудничать с двумя фондами из Тайваня, которых китайские власти обвиняют в поддержке сепаратизма и попытках очернить Китай.
В Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР предостерегли власти острова от «вступления в сговор с внешними силами для осуществления провокаций относительно „независимости“», добавив, что это «толкнет Тайвань в пучину катастрофы».
Китай — главный торговый партнер Тайваня. В прошлом году их товарооборот вырос на 26% до 328 миллиардов долларов. При этом Тайвань экспортировал больше, чем импортировал.
В 2020 году Тайвань импортировал почти 5,7 миллиона тонн песка и гравия (из них на природный песок, который используется при производстве бетона и асфальта, пришлось 8%). Девять десятых этого объема поставили из Китая. Ранее Китай уже вводил запрет на экспорт песка на Тайвань в 2007 году; тогда его отменили через год.
2 августа на Тайвань прилетела спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — третье лицо в американской политической системе (спикер нижней палаты конгресса не приезжал на Тайвань с 1997 года). Пелоси посетила парламент Тайваня и встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь, которая вручила ей награду Орден Благожелательных облаков.
Визит Пелоси на Тайвань вызвал возмущение китайских властей. Они объявили о проведении военных учений возле Тайваня.