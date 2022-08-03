Глава МИД Украины заявил, что Международный уголовный суд не может «сугубо по юридическим причинам» применить статью «Агрессия» к российскому вторжению

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Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд не может рассматривать вторжение России как «агрессию», сообщает УНИАН.

«В его (Международном уголовном суде) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — сообщил Кулеба. В чем именно заключаются юридические причины, глава украинского МИД не пояснил.

Подкаст «Медузы» про начало расследования

Все эпизоды Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о военных преступлениях России в Украине. Какие у него вообще перспективы? 00:00 18:51

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине 3 марта. Расследование было начато после обращения 39 стран-участниц.

Россия не является страной-участницей МУС, хотя несколько лет — до присоединения Крыма в 2014 году — сотрудничала с судом.

МУС начал работу в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Суд в основном занимается делами, связанными со странами Африки.

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