«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам автозавода в Ижевске выплатить пять средних зарплат, если они добровольно уволятся

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Компания «АвтоВАЗ» предложила сотрудникам Ижевского автозавода, где до простоя выпускали Lada Vesta, выплатить несколько окладов, если они добровольно уволятся.

Компания сообщила, что сотрудникам, решившим добровольно уволиться, предложат постоянные рабочие места на других предприятиях Ижевска и Удмуртии. Если они согласятся, то им выплатят пять средних заработных плат или 12 , сообщает «Интерфакс». РИА Новости уточняет, что 12 МРОТ больше, чем пять средних зарплат.

Компания также готова оказать дополнительную материальную поддержку работникам, уволившимся по соглашению сторон, в размере от пяти до семи средних зарплат в зависимости от стажа. Единовременную выплату семи средних зарплат предложат пожилым работникам при досрочном выходе на пенсию.

Также в компании сообщили, что готовы оплатить обучение сотрудников новым профессиям, востребованным на рынке труда региона.

В конце июля сотрудники Ижевского автозавода написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили не допустить закрытия предприятия. Из-за нехватки иностранных комплектующих завод больше пяти месяцев находится в простое. В профсоюзе заявили, что «АвтоВАЗ» решил перенести производство Lada Vesta в Тольятти, а взамен начать выпуск электромобиля Largus, который, по мнению сотрудников, не будет востребован. «АвтоВАЗе» заявили, что «формируют новую индустриальную стратегию, которая направлена на развитие предприятия и бренда Lada».