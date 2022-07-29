«Высококвалифицированные специалисты красят стены, стригут траву». Сотрудники «АвтоВАЗа» попросили Путина сохранить завод в Ижевске

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Сотрудники Ижевского автозавода написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить закрытия предприятия. Обращение опубликовано на странице профсоюза во «ВКонтакте».

В 2010 году именно вы спасли наш Ижевский автозавод. Не дайте сегодня совершиться противоправным действиям. Поручите руководству «АвтоВАЗа» максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства Lada Vesta именно в Ижевске, где уже налажены все процессы производства.

Из-за нехватки иностранных комплектующих ижевское предприятие более пяти месяцев находится в простое. «Для выживания коллектива используется федеральная программа поддержки — временные работы. Высококвалифицированные специалисты красят стены, стригут траву, собирают мусор. Только за это платят вполне вменяемые деньги», — говорится в письме рабочих.

На фоне простоя руководство компании решило перенести производство автомобилей серии Lada Vesta на тольяттинскую площадку, где конвейер обладает большей мощностью. Ижевскому автозаводу, чтобы «не загнулся», компания собирается поручить изготовление электромобилей Lada Largus, которые пока «существуют только на бумаге», утверждают в профсоюзе.

Сотрудники завода пишут, что «высшее руководство „АвтоВАЗа“ идет на сознательный обман», поскольку смена производимой модели автомобиля приведет к сокращению штата завода на 70%. Они также отметили, что в России нет ни спроса на электромобили, ни инфраструктуры для их использования, а на запуск производства потребуется два-три года.

Вскоре после начала войны производство «АвтоВАЗа» было остановлено из-за нехватки комплектующих. В начале июня компания возобновила сборку легковых автомобилей, запустив модель Lada Granta «упрощенной» версии с минимальным количеством комплектующих иностранного производства.

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