ВЦИОМ: треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли

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Треть россиян (35%) согласились с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

За последние годы количество таких россиян увеличилось — так, в 2007 году соглашались с тем, что Солнце вращается вокруг Земли, 28% респондентов, в 2011 году — 32%.

При этом, отмечает ВЦИОМ, количество россиян, верящих в другие заблуждения, с течением времени уменьшается. Так, лишь 7% считают, что радиоактивное молоко будет безопасным после кипячения (в 2007 году так отвечали 14%, в 2011 году — 11%). С тем, что первые люди жили одновременно с динозаврами, согласны 21% респондентов (в 2007 году — 30%, в 2011 году — 28%).

С тем, что продукты с ГМО могут вызывать рак, в новом опросе согласились 44% респондентов. В 2014 году этой точки зрения придерживались две трети (67%) россиян.

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