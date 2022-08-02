Верховный суд России объявил полк «Азов» террористической организацией

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Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией.

Теперь деятельность «Азова» запрещена на территории России. Заседание проходило в закрытом режиме.

С иском в суд еще в мае обратилась Генпрокуратура. Впоследствии заседания суда еще дважды были отложены по просьбе ведомства.

«Азов» был сформирован как добровольческий батальон во время конфликта в Донбассе в 2014 году. Впоследствии он был переформатирован в полк и вошел в состав регулярной украинской армии.

Полк «Азов» — подразделение, которое часто используется в российской пропаганде как символ якобы господствующего в Украине неонацизма.

Несколько сотен бойцов «Азова» в мае сдались российским войскам после нескольких недель обороны завода «Азовсталь» в Мариуполе. В России и в самопровозглашенной ДНР анонсировали судебные процессы над ними по обвинениям в убийствах мирных жителей. В конце июля 50 находившихся в плену бойцов «Азова» погибли в результате удара по колонии в Еленовке.

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