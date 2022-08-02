«Учтем на будущее». В Минобороны РФ заявили, что США напрямую вовлечены в конфликт в Украине

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В Минобороны РФ считают, что США напрямую участвуют в войне в Украине, поскольку согласовывают Киеву цели для ударов из ракетных систем HIMARS. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, сообщает «Интерфакс».

Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала [Вадима] Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине.

Конашенков заявил, что администрация президента США Джо Байдена несет ответственность «за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры», что, по заявлению российских военных, привело к массовой гибели мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что заявления представителя Минобороны Украины о HIMARS свидетельствуют, что США напрямую вовлечены в боевые действия в Украине. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», — сказала Захарова.

1 августа британская газета The Telegraph выпустила интервью представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Отвечая на вопрос о ракетных ударах с помощью HIMARS по российским складам боеприпасов и командным пунктам, украинский генерал сообщил, что «в этом случае мы используем информацию в режиме реального времени».

По словам Скибицкого, США не передают Украине данные о прямых целях, чтобы не стать непосредственными участниками войны. Он допустил, что разведки двух стран проводят консультации перед запуском ракет, чтобы Вашингтон мог остановить любые потенциальные атаки, если США не устроит выбранная цель.

«Я не могу сказать вам, ставим ли [мы прямые задачи] британским и американским спутникам, но у нас очень хорошие спутниковые снимки… У нас очень хорошая связь со всеми родственными разведывательными службами», — сказал Скибицкий газете The Telegraph.

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