США ввели санкции против Алины Кабаевой

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Минфин США объявил о введении санкций против Алины Кабаевой.

В санкционный список также попали бизнесмены Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский, Андрей Гурьев, Виктор Рашников, а также Александр Пономаренко — совладелец аэропорта Шереметьево, которого Алексей Навальный называл номинальным владельцем «дворца Путина» под Сочи.

Под санкции также попали институт «Сколтех» и фонд «Сколково».

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