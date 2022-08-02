Основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии

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Люблинский районный суд Москвы приговорил основателя проекта «Омбудсмен полиции» к пяти годам лишения свободы, сообщает РБК.

Суд лишил его звания майора и запретил на 10 лет администрировать сайты.

Его признали виновным по делу о вымогательстве, изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти.

Государственный обвинитель просил приговорить Воронцова к шести годам колонии. Воронцов не признал вины, он связывал уголовное преследование со своей деятельностью в отстаивании трудовых прав рядовых полицейских.

Владимира Воронцова задержали в мае 2020 года по заявлению бывшего сотрудника МВД Расима Курбанова, у которого он якобы вымогал 300 тысяч рублей за отказ от публикации интимного фото экс-полицейского. После задержания Воронцов находился в СИЗО.

Всего в деле Воронцова фигурировали 14 эпизодов: восемь — об оскорблении представителей власти, три — о распространении порнографии, два — о вымогательстве, один — о клевете.

В МВД России рассказывали об одном эпизоде о распространении порнографии. Дело по этой статье возбудили по заявлению женщины, которая утверждала, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания. Затем, по версии следствия, Воронцов потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать видео, и женщина перевела требуемую сумму.

В окончательное обвинение попали только пять эпизодов: три о распространении порнографии, по одному эпизоду вымогательства и оскорбления представителя власти.

В конце июля суд арестовал троих участников проекта «Омбудсмен полиции» Василия Федорова, Евгения Моисеева и Ирину Андину по делу о ложном доносе. Осенью 2021 года они выпустили фильм «Спасти омбудсмена полиции» об уголовном преследовании Воронцова. По их словам, один из эпизодов дела Воронцова сфальсифицирован сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) МВД. Чтобы доказать это, они внедрили в расследование дела бывшую сотрудницу полиции, которая стала потерпевшей, а затем рассказали об этом на заседании суда по делу Воронцова.

Интервью Владимира Воронцова до ареста

Почему полицейские бьют людей на митингах? Им приказывают? Что они говорят о своей работе дома? Интервью создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

Интервью Владимира Воронцова до ареста

Почему полицейские бьют людей на митингах? Им приказывают? Что они говорят о своей работе дома? Интервью создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова