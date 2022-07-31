Троих участников проекта «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о ложном доносе. Они пытались доказать, что дело против создателя паблика сфабриковано

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В Москве суд арестовал участников проекта Василия Федорова, Евгения Моисеева и Ирину Андину по делу о ложном доносе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

Арестованным грозит до шести лет лишения свободы.

О деятельности Федорова, Моисеева и Андиной подробно рассказывала . Осенью 2021 года они выпустили фильм «Спасти омбудсмена полиции» про основателя проекта Владимира Воронцова, которое они считают сфабрикованным.

В фильме они рассказали о своей попытке доказать это. По их словам, они «закинули дезинформацию» о том, что Андина, которой Воронцов пытался помочь опротестовать увольнение из полиции, якобы обижена на него из-за проигранного дела и намеков, что она должна ему заплатить за нераспространение компрометирующего видео. После этого, как рассказывалось в фильме, с ней связались оперативники и попросили написать на Воронцова заявление о вымогательстве, пообещав восстановление на службе (обещание выполнено не было).

Позже, когда начались слушания по делу Воронцова, Андина и Моисеев рассказали суду, что история была выдумана с целью показать, что дело сфабриковано. Адвокат Воронцова говорил «Медиазоне», что защита не знала об их действиях, и предрек, что они подвергнутся уголовному преследованию.

В московском управлении МВД 29 июля сообщили о задержании троих человек за ложный донос, ставший основанием для возбуждения дела. В изложении полиции не упоминается, что фигуранты дела пытались изобличить нечистоплотных силовиков.

18 июля обвинение попросило приговорить Владимира Воронцова к шести годам колонии и запретить ему администрировать сайты. Прокуратура отказалась от девяти из 14 эпизодов обвинения против него, в том числе от эпизода с участием Андиной.