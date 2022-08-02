Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если США объявят Россию страной — спонсором терроризма, то это может привести к разрыву дипломатических отношений, сообщает «Интерфакс».

Американские законодатели… уже приступили к разработке такого на их взгляд сильного оружия, как объявления Москвы, как они сказали, спонсором терроризма… При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. 27 июля с таким же призывом выступил сенат конгресса США, принявший не обязательную к исполнению резолюцию.

Сенаторы попросили госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели «к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей». Энтони Блинкен, по данным The New York Times, не готов принять такое решение.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Государственный департамент США может включить в список государств — спонсоров терроризма страны, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Включение в список позволяет Белому дому, в частности, замораживать активы этих государств, а также накладывать санкции на третьи страны, которые ведут с ними торговлю. Сейчас в списке четыре страны — Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.

Хроника войны в Украине

Война Сто шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны в Украине

Война Сто шестидесятый день. Онлайн «Медузы»