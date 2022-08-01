Общее состояние 25 богатейших россиян с начала года сократилось на 60 миллиардов долларов

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В начале августа совокупное состояние 25 богатейших российских бизнесменов составило 322,57 миллиарда долларов. За прошедшие восемь месяцев эта сумма уменьшилась на 60,25 миллиарда. Такие подсчеты приводит «Прайм», ссылаясь на данные рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

В пятерку богатейших россиян по версии Bloomberg вошли:

Владимир Потанин — 31,6 миллиарда долларов. С начала года он увеличил свое состояние на 691 миллион долларов.

Леонид Михельсон — 26,7 миллиарда долларов. За прошедшие восемь месяцев он потерял 5,73 миллиарда.

Владимир Лисин — 22,5 миллиарда долларов. Его состояние сократилось на 5,5 миллиарда.

Алексей Мордашов — 20,6 миллиарда долларов. По данным агенства, он потерял больше всех с начала года — 8,2 миллиарда.

Алишер Усманов — 20,4 миллиарда долларов. Его потери составили 894 миллиона.

Помимо Потанина свое состояние смогли увеличить Андрей Гурьев (больше на 2,58 миллиарда), Татьяна Бакальчук (больше на 1,15 миллиарда), Андрей Скоч (больше на 218 миллионов).

Кроме Мордашова крупные потери понесли Геннадий Тимченко (его состояние уменьшилось на 5,81 миллиарда), Роман Абрамович (−5,98 миллиарда), Виктор Рашников (−4,92 миллиарда).

За день до начала российского вторжения в Украину, 23 февраля, РИА Новости подсчитало, что совокупное состояние богатейших россиян в рейтинге миллиардеров Bloomberg (на тот момент 23 человека) составляло 342,74 миллиарда долларов. Агенство подсчитало, что с начала года эта сумма уменьшилась на 32 миллиарда.

В начале апреля РИА Новости подсчитало, что совокупное состояние богатейших российских бизнесменов, представленных в рейтинге Bloomberg (тогда в него входили 22 россиянина), составило 299,47 миллиарда долларов, а стоимость их активов с начала года упала на 50,1 миллиарда.

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