Общее состояние 22 богатейших россиян с начала года сократилось на 50 миллиардов долларов
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Совокупное состояние 22 богатейших российских бизнесменов, представленных в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, по данным на 1 апреля, составляет 299,47 миллиарда долларов. С начала 2022 года эта сумма уменьшилась на 50,1 миллиарда долларов. Такие подсчеты приводит РИА Новости.
Вот как выглядит первая пятерка богатейших россиян по версии Bloomberg:
- Владимир Потанин с состоянием 29,4 миллиарда (это на 1,47 миллиарда меньше, чем в начале года);
- Леонид Михельсон — 27,5 миллиарда (меньше на 4,9 миллиарда);
- Алексей Мордашов — 23,1 миллиарда (меньше на 5,7 миллиарда);
- Владимир Лисин — 23 миллиарда (меньше на 4,97 миллиарда);
- Алишер Усманов — 19,8 миллиарда (меньше на 1,5 миллиарда).
Больше других богатейших россиян потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние с начала года уменьшилось на 17,4 миллиарда долларов. Сейчас состояние Алекперова оценивается в 5,36 миллиарда долларов. Он занимает последнее место в списке Bloomberg.
Кроме того, состояние Геннадия Тимченко (восьмое место среди россиян) сократилось на 6,03 миллиарда, до 16,4 миллиарда, а состояние Романа Абрамовича (девятое место) — на 3,6 миллиарда долларов, до 14,4 миллиарда долларов.
Некоторые из российских участников списка, наоборот, с начала года увеличили свое состояние. Самый большой прирост — у основного владельца «Акрона» Вячеслава Кантора (12-е место), чье состояние выросло на 4,57 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда долларов.
23 февраля, то есть за день до российского вторжения в Украину, РИА Новости также подсчитало, насколько с начала года снизилось совокупное состояние 23 богатейших россиян из рейтинга Bloomberg. На тот момент общее падение составило 32 миллиарда долларов, причем больше других потерял Геннадий Тимченко — 6,47 миллиарда долларов. Состояние лидера нынешнего падения Вагита Алекперова на тот момент оценивалось в 19,3 миллиарда долларов.