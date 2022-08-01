МИД РФ ввел санкции против 39 граждан Великобритании. Среди них бывший премьер-министр и 12 журналистов

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Министерство иностранных дел России ввело санкции против 39 граждан Великобритании — им запретили въезд на территорию РФ. В пресс-релизе ведомства сказано, что эти политики, бизнесмены и журналисты «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».

Список возглавляет бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. Помимо него под санкции попали лидер Лейбористской партии Кир Стрармер, член Палаты лордов Джордж Робертсон, секретари кабинета министров Шотландии Ангус Робертсон и Фиона Хислоп, глава Британо-украинской торговой палаты Бейт Томс, а также 12 журналистов изданий Times, Guardian, Telegraph, Economist, Sun, BBC и телеканалов ITV и Sky News.

«Пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны», — заявил МИД РФ. Ведомство также пообещало продолжить работу над расширением российского «стоп-листа».

В конце июля Россия ввела санкции против 39 граждан Австралии, а чуть позже против 32 граждан Новой Зеландии. В середине июня МИД РФ внес в «стоп-лист» 49 подданных Великобритании, а в конце месяца 25 американских граждан, включая супругу и дочь президента США Джилл и Эшли Байден.

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