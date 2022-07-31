В Северном Косово начали перекрывать дороги и строить баррикады из-за введения временных документов для въезжающих граждан Сербии

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В Северном Косово, где большинство населения составляют сербы, 31 июля обострилась обстановка из-за введения властями Косово с 1 августа временных документов, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также планов перерегистрировать автомобили с сербскими номерами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти планируют в полночь начать «акцию запрета сербских документов»

«Они заранее послали свои спецподразделения… на административные пункты Ярине и Брняк, чтобы останавливать всех, у кого сербские документы, и одновременно начать акцию убеждения сербов отказаться от сербских автомобильных номеров с обозначением „КМ“, то есть Косово и Метохия», — цитирует его ТАСС.

Сербские СМИ сообщают, что жители Северного Косово перекрывают дороги, ведущие в сторону Сербии, в том числе в районе КПП в Ярине и Брняке. В городе Косовска-Митровице, как утверждается, слышны сирены и также возводятся баррикады.

Полиция Косово сообщила о закрытии движения через КПП в Ярине и Брняке из-за блокирования дорог.

В соцсетях есть сообщения о стрельбе в районе границы, которые официально подтверждены не были.

К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО.

Власти Косово заявили о намерении выдавать гражданам Сербии при въезде временные документы, которые они, как предполагается, будут использовать вместо сербских документов. В Косово это считают симметричным ответом на то, что Сербия не признает документы, выданные в Косово. Также Приштина заявила, что косовские сербы должны до 31 июля перерегистрировать свои машины с сербскими номерами.

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