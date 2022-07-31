При обстреле Николаева погиб бизнесмен Алексей Вадатурский. Он основал одну из крупнейших аграрных компаний Украины

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Основатель украинской аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

По информации «Украинской правды», российский снаряд попал в их дом.

«Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», — заявил Ким.

Алексею Вадатурскому было 74 года. По данным украинского Forbes, в 2021 году «Нибулон» стал третьей аграрной компанией Украины по выручке. Компания занимается производством и экспортом сельскохозяйственной продукции, а также судостроением и перевозками.

Сам Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев 24 место с состоянием 430 миллионов долларов.

В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.

По сообщению властей Николаевской области, в ночь на 31 июля регион подвергся массированному обстрелу, который повредил, частности, жилые дома, гостиницу, спортивный комплекс, и два учебных заведения. Россия пока не комментировала этот обстрел Николаева.

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