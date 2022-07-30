В интернете появилась база данных с 10 миллионами отправлений «Почты России». Туда попали имена и телефоны получателей посылок

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В интернете в свободном доступе появилась база данных отправлений «Почты России». Первым об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации».

В опубликованной базе — 10 миллионов строк. Каждая из которых содержит ФИО получателя и отправителя, телефон получателя, город и индекс отправителя и получателя, а также технические данные о самих отправлениях.

Человек, выложивший базу, утверждал, что это лишь фрагмент и что в его распоряжении есть данные всех клиентов «Почты России».

В самой «Почте России» признали утечку, однако заявили, что так как она не содержала банковских данных, «безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает». Там объяснили утечку тем, что одна из учетных записей подрядчика подверглась хакерской атаке.

В компании также утверждают, что уже опубликованная база из 10 миллионов строк — это не образец, а все данные, попавшие в руки хакеров, и что другой информации у взломщиков нет.

За утечки данных компаниям, которые ее допустили, сейчас грозит лишь штраф в 100 тысяч рублей. После крупной утечки базы «Яндекс.Еды» весной 2022 года российские власти начали говорить о необходимости ужесточить ответственность за компрометацию данных пользователей.