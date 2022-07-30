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В Европе впервые зафиксировали смерть от оспы обезьян

Источник: EFE

Один человек умер от оспы обезьян в Испании, сообщило 29 июля министерство здравоохранения страны.

Как уточняет агентство EFE, летальный исход зарегистрировали в Валенсии. Смерть наступила из-за энцефалита, который развился из-за первичной инфекции.

Это первый подтвержденный случай смерти в Европе.

Власти Бразилии 29 июля также подтвердили первый в стране случай смерти, вызванный оспой обезьян. До этого летальные случаи (всего — пять) фиксировались только в странах Африки.

С начала вспышки оспы обезьян по всему миру официально подтверждены более 22 тысяч случаев заболевания.

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