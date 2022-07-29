Минюст объявил «иностранными агентами» Евгению Альбац, Дмитрия Быкова и Митю Алешковского
Источник: Meduza
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Минюст РФ внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора The New Times Евгению Альбац, писателя Дмитрия Быкова и сооснователя фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского.