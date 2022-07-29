Кризисный центр, помогающий ЛГБТ-людям на Северном Кавказе, рассказал об исчезновении в Чечне нескольких геев

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В Чечне за последние дни пропали по крайней мере три человека, которых силовики могли заподозрить в том, что они геи. Об этом «Медузе» сообщил Кризисный центр СК SOS, который помогает представителям ЛГБТК+ на Северном Кавказе.

По имеющимся данным, в понедельник 25 июля в Чечне был задержан Ризван Дадаев; в соцсетях разошлись видео, предположительно, снятые полицейскими. На первом от мужчины по-русски требуют назвать причину задержания; он отвечает, что «хотел встретиться с парнем», чтобы «заняться сексом».

На втором ролике человек за кадром смотрит интимные фотографии в его телефоне и переписки, задавая вопросы по-чеченски. Согласно предоставленному кризисным центром переводу, у него выясняют подробности его сексуальной жизни, а также спрашивают, будет ли он «сдавать людей», на что он отвечает утвердительно.

По данным кризисного центра, в ночь на понедельник в Чечне пропали еще как минимум два человека. Имена этих людей не названы. «Их знакомые не могут выйти с ними на связь и связывают их пропажу с сексуальной ориентацией», — заявили в организации.

Также правозащитникам сообщили, что прямо сейчас в гей-дейтинговых приложениях в Грозном, в частности, в Hornet, рассылаются предложения о встрече. Делают это сотрудники полиции, используя фейковую страницу и представляясь Эмином.

Правозащитник заявил, что «всю неделю» получал сообщения с просьбами о помощи Ризвану Дадаеву. «Где он сейчас и жив ли вообще, неизвестно», — написал он. По словам Кочеткова, он направил заявления в Следственный комитет, прокуратуру и уполномоченному по правам человека в РФ.

Представители полиции и властей Чечни пока не прокомментировали сообщения о задержании Ризвана Дадаева и исчезновении еще двоих человек.

В последние годы журналисты, правозащитники и активисты неоднократно сообщали о незаконных задержаниях и убийствах геев в Чечне. Власти региона всегда отвергают эти сообщения, утверждая, что в республике геев нет.