Kraft Heinz выставила на продажу свои фабрики детского питания в России
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Американский производитель питания Kraft Heinz сокращает свое присутствие на российском рынке из-за войны в Украине, пишет «Коммерсант».
По сведениям источников издания, компания выставила на продажу две свои фабрики по производству детского питания — «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, которые вместе производят более 30 тысяч тонн продуктов в год.
Кроме того, Kraft Heinz готова избавиться от двух локальных брендов — «Умница» и «Сами с усами». Собеседники газеты заявили, что компания оценивает свой российский бизнес детского питания в 2,5 — 3 миллиарда рублей.
Помимо фабрик детского питания, Kraft Heinz владеет в России предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Этот бизнес, приносящий Kraft Heinz основную выручку в России, концерн не продает, сказали источники «Коммерсанта».
Официально в Kraft Heinz не стали комментировать изданию «рыночные слухи».
Среди потенциальных покупателей источники «Ъ» называют family offices, также продажа активов обсуждалась с ГК «Черноголовка» — крупным производителем напитков, снеков, сладостей, который выпускает свою линейку детского питания.
По оценке Йельского университета, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили уже более 1200 иностранных компаний.