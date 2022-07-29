Kraft Heinz выставила на продажу свои фабрики детского питания в России

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Американский производитель питания Kraft Heinz сокращает свое присутствие на российском рынке из-за войны в Украине, пишет «Коммерсант».

По сведениям источников издания, компания выставила на продажу две свои фабрики по производству детского питания — «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, которые вместе производят более 30 тысяч тонн продуктов в год.

Кроме того, Kraft Heinz готова избавиться от двух локальных брендов — «Умница» и «Сами с усами». Собеседники газеты заявили, что компания оценивает свой российский бизнес детского питания в 2,5 — 3 миллиарда рублей.

Помимо фабрик детского питания, Kraft Heinz владеет в России предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Этот бизнес, приносящий Kraft Heinz основную выручку в России, концерн не продает, сказали источники «Коммерсанта».

Официально в Kraft Heinz не стали комментировать изданию «рыночные слухи».

По оценке Йельского университета, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили уже более 1200 иностранных компаний.

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