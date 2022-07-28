Жителя Таганрога приговорили к четырем годам колонии за кражу из «самолета Судного дня»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Таганрогский городской суд приговорил к четырем годам в колонии строгого режима Жору Хачунца, признанного виновным в краже оборудования из самолета Ил-80. Также, сообщает ТАСС, суд обязал Хачунца выплатить Минобороны РФ компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей в рамках гражданского иска.

В декабре 2020 года из Ил-80, также известного как «самолет Судного дня», проходившего техническое обслуживание на аэродроме «Таганрог-Южный», похитили оборудование. Источники сообщали, что из самолета пропали 39 блоков радиостанций и платы из пяти таких же демонтированных блоков. Минобороны РФ не уточняло, что именно было похищено.

В ходе следствия было установлено, что срок службы похищенного оборудования истек в апреле 2019 года.

отмечает, что первоначально в деле фигурировал не только Хачунец, но и другие «неустановленные лица». Адвокат Хачунца Ольга Бояркина, напоминает издание, рассказывала, что ее подзащитного задержали 26 декабря 2021 года, «когда он отправился в магазин за водой», на допросах он свою вину не признал, а в дни предполагаемой кражи (точную дату следствие не установило) был на работе.

Ил-80 — летающий командный пункт, предназначенный для управления войсками в условиях ядерной войны. Всего на вооружение было принято четыре таких самолета.